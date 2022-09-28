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Ciência

Existe posição ideal para dormir?

Cientistas analisaram uma série de estudos sobre o sono – e listaram sugestões para uma noite bem dormida.

Por Leo Caparroz 28 set 2022, 18h54 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h46
Foto de uma mulher dormindo na cama.
 (LaylaBird/Getty Images)
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Quando o objetivo é descansar efetivamente, toda ajuda é bem-vinda. Recentemente, cientistas examinaram diversos estudos e chegaram a algumas conclusões sobre como a posição em que dormimos afeta o nosso sono.

Segundo eles, a coisa mais importante é estar confortável. “Não há pesquisas que forneçam evidências claras de uma ‘posição ideal para dormir’. A sua idade, peso, ambiente, atividades que pratica (e se você está grávida), tudo isso influencia na hora de definir qual posição é melhor para seu corpo,” escrevem em artigo publicado no site de divulgação científica The Conversation.

A maioria das pessoas se move bastante durante a noite – principalmente homens acima dos 35 anos. Um estudo com 664 pessoas descobriu que os participantes dormiam, em média, cerca de 54% do tempo de lado, 37% de costas e cerca de 7% de bruços. Enquanto dormimos, nosso corpo monitora qualquer desconforto ou dor e ajusta a posição de acordo com a necessidade. Se algo restringe os seus movimentos durante a noite – cobertas, travesseiros ou alguém com quem divide a cama – talvez seja uma boa deixar o corpo mais livre.

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Mesmo escolhendo uma posição confortável, outros detalhes também são importantes. Em outro estudo trazido pelos pesquisadores, pessoas que descansaram em uma posição em que havia rotação da coluna acordaram com mais dor pela manhã. “Embora algumas formas de dormir de lado possam causar um pouco de carga na coluna, parece que as posições laterais, em geral, ainda são melhores do que as outras opções,” afirmam os cientistas.

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Escolher o travesseiro certo também é vital para o sono. A falta de suporte para a cabeça e o pescoço durante o sono afeta gravemente o alinhamento da coluna e causa problemas musculares, como dores no pescoço, nos ombros e rigidez muscular.

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A forma e a altura do travesseiro são o que mais importa. Os pesquisadores afirmam que um modelo com formato de U pode auxiliar a dormir por mais tempo, e um em forma de rolo pode reduzir a dor matinal e na hora de dormir daqueles que sofrem com dores crônicas.

A ciência ainda não chegou em uma resposta sobre o colchão ideal. Os cientistas, no entanto, chamam a atenção para a existência de colchões ruins e advertem: se sua cama está caindo, perdeu a firmeza, tem molas barulhentas ou mostra sinais claros de desgaste, considere trocar de colchão. Girá-lo também pode ajudar na longevidade do produto e melhorar o conforto – isso deve ser feito de uma a duas vezes por ano, pelo menos.

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Outras dicas para dormir melhor:

Os pesquisadores, por fim, elaboraram alguns conselhos para melhorar sua noite de sono e a eficácia do seu descanso. Confira:

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  • Defina uma temperatura ambiente mais fria. Temperaturas altas podem atrapalhar. Segundo eles, o clima certo para dormir está entre 15°C e 19°C (o ideal mesmo seria 18,3°C, precisamente).
  • Permita algum fluxo de ar no quarto. Além de trazer ar fresco e agradável, também elimina o calor acumulado e te mantém fresco durante a noite.
  • Alguns medicamentos podem facilitar na hora de dormir. Em contrapartida, estimulantes como a cafeína podem afetar drasticamente a qualidade do seu sono e devem ser evitados.
  • Por fim, certifique-se de não ir para a cama com a bexiga cheia; ter de levantar durante a noite para fazer xixi interrompe seu ciclo do sono.
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dormir
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