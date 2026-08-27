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Saúde

Vacina da herpes-zóster está ligada a menor risco de doenças cardíacas

“Experimento natural” revelou mais um benefício do imunizante, que também já foi associado com menores riscos de Alzheimer.

Por Bruno Carbinatto 27 ago 2026, 18h00
Mãos segurando uma seringa com agulha inserida em um frasco de medicamento, preparando uma dose
 (Joe Amon/Getty Images)
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Vacina da herpes-zóster está ligada a menor risco de doenças cardíacas Priorizar nos meus resultados Google

A versão mais recente da vacina contra a herpes-zóster, vendida sob o nome comercial de Shingrix, está ligada a um benefício inesperado: menores riscos de desenvolver doenças cardíacas. É o que revelou um novo estudo que incluiu dados de mais de 70 mil pessoas.

Embora não comprove uma relação de causalidade, o artigo publicado na revista Nature Medicine traz novos dados que podem indicar outros efeitos positivos da vacina para além da proteção contra o vírus. Evidências crescentes mostram que o mesmo imunizante está ligado a um menor risco de desenvolver Alzheimer e outros quadros de demência, por exemplo.

A herpes-zóster é uma doença causada pelo varicela-zóster (VVZ), o mesmo que causa catapora. Depois de um quadro de catapora (geralmente na infância), o vírus costuma permanecer dormente durante a vida da pessoa, mas pode ser reativado em indivíduos mais velhos ou imunossuprimidos, causando lesões na pele, dores intensas e outros sintomas – essa doença é conhecida como “cobreiro”. Felizmente, há vacina, indicada para pessoas com mais de 50 anos ou que estão no grupo de risco. 

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Estudos anteriores já indicavam que pessoas que tinham tomado a vacina contra a herpes-zóster apresentavam menores níveis de problemas cardíacos. Mas eles tinham uma limitação: comparavam indivíduos vacinados com indivíduos não vacinados. É uma análise que tem vieses – quem escolhe se imunizar possivelmente é mais preocupado com a própria saúde, e pode ter um estilo de vida mais saudável do que os que não escolhem se vacinar. Dessa forma, não dá para afirmar com certeza que a vacina é a causa dos benefícios.

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Experimento natural

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O novo estudo optou por uma abordagem diferente, e foi possível graças a uma espécie de “experimento natural”. Em 2017, os Estados Unidos aposentaram a vacina Zostavax, feita com um vírus atenuado, e passaram a usar o imunizante Shingrix, que contém um pedacinho do vírus e é mais eficaz.

O que os cientistas fizeram foi comparar as informações de saúde de pessoas que receberam a versão “antiga” da vacina, antes de 2018, com as que tomaram a injeção mais recente. Cada um dos grupos tinha cerca de 36 mil pessoas com 60 anos ou mais.

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Os resultados mostraram que as pessoas que receberam a Shingrix viveram, em média, 9% mais tempo sem doenças cardiovasculares ao longo de um período de sete anos do que aquelas que receberam a Zostavax. 

Isso sugere que a versão mais recente da vacina poderia prevenir, ou ao menos adiar, o surgimento dos problemas cardíacos. O imunizante também foi associado a um risco 12% menor de acidente vascular cerebral (AVC) em homens.

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No Brasil, a vacina Shingrix contra o herpes-zóster está disponível apenas na rede privada, com custos que podem chegar a R$ 2 mil (considerando as duas doses necessárias). 

Ainda não se sabe o que explica essa associação. Uma hipótese é que a vacina reduza a inflamação nos tecidos e nos vasos sanguíneos. No entanto, mais estudos são necessários, inclusive para comprovar se essa associação existe em outros grupos, como pessoas mais jovens. 

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O Ministério da Saúde chegou a considerar a inclusão do imunizante no Plano Nacional de Imunização (PNI), o que significa que a vacina seria oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas a ideia foi posteriormente rejeitada. 

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