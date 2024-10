Manual: como limpar o seu banheiro pra valer

1 – O arsenal

Uma solução com um litro de água, uma colher de sopa de detergente e outra de bicarbonato de sódio basta para limpar e desodorizar. Umedeça um pano ou a parte macia de uma esponja. Caso queira desinfetar com água sanitária, a proporção é de 50 ml para cada litro de água normal. Não misture água sanitária com outros produtos de limpeza (dependendo do que usar, pode gerar gases tóxicos).

2 – Mãos à obra

Para manchas mais difíceis no box e nos azulejos, faça uma pasta de bicarbonato com um pouco de água (ou detergente) e deixe agir por 15 minutos. Depois, enxague. Para marcas no fundo do vaso, jogue um copo de vinagre à noite. No dia seguinte, esfregue com o escovão – e dê descarga. Evite usar vinagre de vinho tinto, pois pode manchar.

3 – Toalhas

Troque as de banho a cada três dias. As de rosto também, se você mora sozinho (caso haja mais pessoas na casa, o ideal é trocar todo dia). Na hora de lavá-las, não coloque amaciante, pois ele reduz a capacidade de absorção das toalhas. Em vez disso, use vinagre de álcool 6%, próprio para limpeza. A proporção é uma xícara a cada 11 kg de roupa.

4 – Escovas de dente

Depois de usar, seque as cerdas com papel e guarde num copo na pia (cada escova da casa deve ter o seu). Um cuidado extra é borrifar gluconato de clorexidina 0,12%, um tipo de antisséptico. Evite colocar escovas naqueles armários de espelho, que podem acumular umidade e bolor. Troque-as quando as cerdas começarem a abrir (ou após ficar doente).

Para saber mais

– Uma vez por mês, limpe o ralo. Retire a tampa e passe o escovão no cano, junto com detergente e água quente. Se estiver muito engordurado, adicione vinagre.

– Faça uma pasta com uma parte de bicarbonato de sódio e duas de água oxigenada 40 volumes. É ideal para limpar o rejunte dos azulejos dentro do box.

– O bicarbonato tira odores desagradáveis. Mas, para o seu banheiro ficar com cheirinho de lavanda, é preciso completar a limpeza com algum odorizante.

– Não passe água sanitária em peças de metal – elas podem enferrujar mais rápido. Use desinfetantes ou produtos próprios para esse tipo de material.

Fonte: Roberto Martins Figueiredo (Dr. Bactéria), biomédico.