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Ciência

Chuva de meteoros Geminídeas atinge pico na noite desta quarta (14)

Entenda o que são as estrelas cadentes – e onde você deve olhar no céu para assistir ao espetáculo anual.

Por Luisa Costa 14 dez 2022, 19h14 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h48
Fotografia de uma paisagem onde está acontecendo uma chuva de meteoros geminideas.
 (Diana Robinson Photography/Getty Images)
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Chuva de meteoros Geminídeas atinge pico na noite desta quarta (14) Priorizar nos meus resultados Google

Chegou o momento de assistir a um espetáculo anual: a chuva de meteoros Geminídeas. É a última chuva de meteoros deste ano, pode ser vista em todo o mundo e atingirá seu pico na madrugada desta quarta-feira (14).

Assistir a uma chuva de meteoros significa procurar, com alguma paciência, riscos brilhantes e efêmeros no céu – ou estrelas cadentes, como conhecemos popularmente. Elas nada mais são do que pedregulhos minúsculos que se desgrudam de um corpo maior (um cometa ou asteroide) e passam a viajar no espaço por conta própria.

Todos os anos, no meio de dezembro, a Terra passa por uma trilha específica de pedregulhos; assim observamos a chuva de meteoros Geminídeas. Eles vêm de um pequeno asteroide chamado 3200 Phaethon. Assim como a Terra, ele viaja no espaço sob a influência gravitacional do Sol – e completa uma volta ao redor do astro-rei a cada 1,4 anos. Ele é pequeno para a escala astronômica, claro: tem 5,1 quilômetros de diâmetro.

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Os astrônomos descobriram a existência do Phaethon em 1983, com a ajuda do observatório espacial IRAS – um satélite dos Estados Unidos, Holanda e Reino Unido. Por causa de sua proximidade com o Sol, ele recebeu o nome de Phaethon (Faéton ou Faetonte, em português) em referência ao filho do deus do Sol, Hélio, na mitologia grega.

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Segundo a Nasa, a trilha originária do Phaethon foi vista pela primeira vez em meados do século 19. Na época, apareciam no céu de 10 a 20 meteoros por hora. À medida que mais material escapou do cometa, a chuva de meteoros aumentou: hoje é possível ver até 120 meteoros por hora nas condições ideais de observação.

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Essas condições incluem, por exemplo, um céu limpo e um ambiente bem escuro para o observador. Ou seja: você vai se dar melhor se estiver longe da iluminação dos grandes centros urbanos. Para encontrar as tais estrelas cadentes, fique de olho na constelação de Gêmeos. É desta direção que a chuva de meteoros aparece – por isso o nome Geminídeas. Você pode encontrar este ponto do céu com a ajuda de aplicativos como o Stellarium, Skywalk e semelhantes.

O melhor momento para assistir à chuva será próximo à 1h da manhã. A lua quase cheia pode atrapalhar a observação com sua luz, e a expectativa é que apareçam 20 meteoros no céu por hora, aqui no Brasil. O jeito é olhar para o céu e ter paciência para encontrar os pontinhos amarelos que passam rapidamente.

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