Nasa e Tom Cruise planejam primeiro filme rodado no espaço

Na última terça-feira (5), Jim Bridenstine, administrador da Nasa, confirmou em seu Twitter que a agência americana irá trabalhar com o ator e produtor Tom Cruise em um novo filme. A obra será rodada na Estação Espacial Internacional (ISS). Confira abaixo o anúncio de Bridenstine:

https://twitter.com/JimBridenstine/status/1257752395750289409?s=20

“A Nasa está animada para trabalhar com Tom Cruise em um filme a bordo da Estação Espacial Internacional. Nós precisamos que a mídia popular inspire uma nova geração de engenheiros e cientistas para tornar os planos ambiciosos da Nasa realidade.”

De acordo com uma publicação do site Deadline, a empresa de foguetes SpaceX, fundada por Elon Musk, também está envolvida no projeto. Mas poucos detalhes foram divulgados até o momento. Não se sabe qual estúdio de cinema deverá se envolver nos planos.

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Alguns documentários já foram gravados inteiramente no espaço, como é o caso de IMAX: Estação Espacial, que conta a história da construção da ISS e é narrado pelo próprio Tom Cruise. Mas, caso o novo projeto caminhe, teremos o primeiro filme de ação produzido fora da Terra. O ator é famoso por suas aventuras. Para trazer realismo às cenas, já aceitou escalar o Burj Khalifa (arranha-céu em Dubai) e se pendurar na lateral de um jato durante sua decolagem. Para ele, nem o céu é o limite.

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No começo do ano, Cruise estava gravando Missão Impossível 7, novo filme da série em que atua desde 1996. Mas as cenas no espaço não fazem parte da franquia; a obra na Estação Espacial Internacional trará uma nova história.

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A cooperação entre o ator e o governo americano não é novidade. A Marinha dos EUA esteve presente na criação de Top Gun, em 1986, e de sua sequência, prevista para estrear em julho de 2020.

A Nasa quer expandir o uso da ISS, que até o momento é voltada apenas para pesquisas científicas. Ela está investindo no turismo espacial, e os planos já começaram a tomar forma. A startup Axiom Space, por exemplo, deve ser a primeira a construir um hotel no espaço, com instalação programada para 2024. Enquanto isso, a SpaceX oferece passeios a bordo de sua espaçonave Crew Dragon para o final de 2021.