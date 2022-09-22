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Ciência

Polvos têm “braços dominantes” para caçar presas

Cientistas identificaram algumas preferências entre os oito tentáculos, e diferenças nas técnicas de caça.

Por Leo Caparroz 22 set 2022, 18h44 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h46
Polvo.
 (Westend61/Getty Images)
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Polvos têm “braços dominantes” para caçar presas Priorizar nos meus resultados Google

Em um estudo, publicado pela revista Current Biology, pesquisadores investigaram se os polvos usavam mais certos braços quando caçavam em vez de usá-los igualmente.

A característica mais marcante dos polvos são seus tentáculos. Eles os usam para se mover pelo solo, nadar pela água e capturar presas. À primeira vista, seus movimentos podem parecer estranhos ou desajeitados, tornando-os mais similares a alienígenas do que animais comuns. Contudo, cientistas descobriram certos padrões e preferências em como os polvos usam seus tentáculos.

A equipe estudou uma espécie de polvo da Califórnia, que vive por cerca de dois anos. Eles colocaram várias presas diferentes, como caranguejos e camarões, nos tanques juntos dos polvos – estes estavam escondidos em “covas ornamentais”, com um dos olhos observando a vítima.

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Analisando os resultados em vídeo, os cientistas descobriram que os polvos não só usam os tentáculos do mesmo lado do olho, como também constataram que eles usavam o segundo braço, partindo do centro.

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Além disso, eles também observaram as diferentes técnicas de caça que os polvos empregaram no processo. Caranguejos se movem lentamente, já os camarões podem sacudir suas caudas para escapar mais rápido. Quando atacavam caranguejos, os polvos preferiam movimentos rápidos; com camarões, eles eram mais cuidadosos, para evitar afugentar a presa.

Polvos são animais com bastante destreza e força “Se pudermos aprender com os polvos, podemos aplicar isso para fazer um veículo subaquático ou aplicar em um robô”, afirma Trevor Wardill, um dos colaboradores do estudo.

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POLVO
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