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Ciência

Raro alinhamento planetário vai acontecer em fevereiro; veja dia e horário

Seis planetas vão desfilar juntos no céu (ou quase isso). no fim do mês, logo após o pôr do sol.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 6 fev 2026, 18h12 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h34
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 (Stellarium/Reprodução)
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Imagine olhar para o céu e ver vários planetas ao mesmo tempo, alinhados com o Sol, geralmente em um formato de arco. Essa é a visão de um alinhamento planetário, fenômeno que poderá ser observado no dia 28 de fevereiro, logo após o pôr do sol.

Será um raro alinhamento de seis planetas: Mercúrio, Vênus, Netuno, Saturno, Urano e Júpiter. Para enxergar Urano e Netuno, será necessário um binóculo ou telescópio. Já os demais planetas, mais brilhantes (e próximos), podem ser vistos a olho nu. A Lua também marcará presença, perto de Júpiter, completando o espetáculo.

É provável que o fenômeno aconteça 30 minutos depois de o Sol dar tchau no horizonte. Mas não há um horário exato, o que exige atenção de quem quiser observar.

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Conhecido popularmente como desfile planetário, o evento não representa uma aproximação real entre os planetas, que continuam separados por enormes distâncias no espaço. Tampouco se trata de um alinhamento perfeito, visto que os corpos celestes não formam uma linha reta no céu.

Imagem do alinhamento planetário visto da França.
(ZarlokX/Wikimedia Commons/Reprodução)
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O fenômeno é, na verdade, um efeito visual que ocorre quando os planetas, que orbitam o Sol em velocidades e distâncias diferentes, acabam ficando do mesmo lado do Sol ao mesmo tempo. Quando isso acontece, vistos da Terra, eles parecem se “alinhar” na mesma faixa do céu.

Esse processo teve início no fim de janeiro, mas é no dia 28 de fevereiro que ele atingirá seu auge, quando os planetas estarão mais bem distribuídos no céu, formando um verdadeiro desfile. 

Antes de sair para observar, porém, é bom alinhar (rs) as expectativas. O desfile planetário está longe de ser perfeitinho, simétrico e nítido. 

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Na prática, o que se vê são pontos luminosos no céu, os planetas. Eles apresentam brilho constante, ao contrário das estrelas, que cintilam. Alguns são mais fáceis de identificar do que outros. Mercúrio, por exemplo, é mais escuro, difícil de localizar a olho nu e permanece visível por pouco tempo após o pôr do sol.

Ou seja: não vá esperando por uma imagem gerada por IA. Ainda bem.

O fenômeno poderá ser observado mesmo em áreas urbanas, desde que haja uma visão ampla do horizonte, sem prédios na frente. Aplicativos de astronomia como o Stellarium, o Sky View e o Sky Map ajudam a identificar o horário e a direção correta para observar o céu, que varia conforme a localização do observador.

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Um desfile planetário aconteceu no começo de 2025, com a observação de  Marte, Vênus, Netuno, Saturno, Urano e Júpiter. Desta vez, Marte não está presente, mas Mercúrio, sim.

Calendário astronômico: o melhor do céu em 2026

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