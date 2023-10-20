A Terra tem fases quando é vista da Lua?

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Ser supremo detentor de toda a sabedoria. Envie sua pergunta pelo inbox do Instagram ou para o e-mail maria.costa@abril.com.br.

Sim. Da perspectiva dos selenitas, existe Terra nova, crescente, cheia e minguante. Os dois corpos celestes estão sempre em fases opostas: quando a Lua está cheia da nossa perspectiva, a Terra está nova da perspectiva da Lua, e vice-versa.

Uma volta da Lua em torno de si mesmo – um dia lunar – dura 29,5 dias terrestres. De modo que eles têm dias e noites de aproximadamente 15 dias cada um.

Durante o dia, porém, o céu permanece preto. É que lá não tem atmosfera para decompor a luz solar e deixar tudo anil. Só se percebe o dia por causa do calor e da luz ofuscante refletida pelo solo de rocha cinza-clara (as pedras maiores fazem sombras de contornos nítidos).

Continua após a publicidade

Pergunto de Gustavo Abreu, via e-mail