Google divulga os assuntos mais pesquisados em 2022. Confira

Na última quinta (8), o Google publicou a sua tradicional retrospectiva, com os assuntos mais pesquisados na plataforma em todo mundo neste ano.

O campeão global foi o Wordle, jogo de palavras que virou febre no começo do ano. Você deve se lembrar (talvez até ainda jogue): há uma palavra nova todo dia, sempre com cinco letras, e o objetivo é acertá-la em até seis tentativas. O Wordle fez tanto sucesso que, pouco tempo após o seu lançamento, foi comprado pelo jornal The New York Times – e inspirou versões em outros idiomas, como o Termo, em português.

Depois do Wordle, a maior pesquisa foi “Índia vs Inglaterra”, um dos jogos da semifinal da Copa do Mundo de Críquete T20 (críquete é o esporte mais popular dentre os 1,4 bilhão de habitantes da Índia). A competição rolou entre outubro e novembro, e quem ganhou foi a Inglaterra. O restante do Top5: “Ucrânia”, “Rainha Elizabeth” e “Índia vs África do Sul” (outro jogo de críquete).

No Brasil, política e futebol dominaram as pesquisas. “Eleições 2022” foi o assunto mais buscado. Na sequência aparecem “Copa do Mundo 2022”, “Brasileirão”, “BBB 22” e “Lula”.

Além de filtrar as buscas por país, a plataforma também mostra listas temáticas de assuntos mais populares: acontecimentos, atletas, memes, receitas… Abaixo, separamos alguns Top 10 nacionais. Você pode conferir o material completo no site do Google Trends.

PERGUNTAS

O que é?

1 – O que é comunismo?

2 – O que é NFT?

3 – O que é demissexual?

4 – O que é seara?

5 – O que é Otan?

6 – O que é maçonaria?

7 – O que é intervenção militar?

8 – O que é herpes?

9 – O que é onlyfans?

10 – O que é afasia?

Por quê?

1 – Por que a Rússia quer invadir a Ucrânia?

2 – Por que o Brasil não faz parte da Otan?

3 – Por que o jogo do Corinthians foi adiado?

4 – Por que Tiago [Leifert] saiu do BBB?

5 – Por que Bolsonaro foi preso?

6 – Por que Lula foi preso?

7 – Por que o leite está caro?

8 – Por que Fátima Bernardes saiu do Encontro?

9 – Por que Simone e Simaria se separaram?

10 – Por que o dólar está caindo?

Outra pergunta interessante foi “Quanto custa?”. Nessa categoria, houve de tudo: ingresso do Rock in Rio, teste de Covid de farmácia até o preço para fretar um Boeing. Mas nada bateu “quanto custa completar o álbum da Copa 2022?”. Por sorte, a Super já respondeu essa (leia aqui).

PESSOAS

Personalidades

1 – Lula

2 – Klara Castanho

3 – Rodrigo Mussi

4 – Roberto Jefferson

5 – Jair Bolsonaro

6 – Jade Picon

7 – Simone Tebet

8 – Alexandre de Moraes

9 – Padre Kelmon

10 – Chris Rock

Esportistas

1 – Richarlison

2 – Charles “do Bronx”

3 – Yuri Alberto

4 – Novak Djokovic

5 – Fausto Vera

6 – Bia Haddad

7 – Karim Benzema

8 – Popó

9 – Rafael Nadal

10 – Serena Williams

CULTURA POP

No Top 10 de música, é possível observar a influência do Tik Tok nas canções mais pesquisadas: várias delas, como a campeã “Acorda Pedrinho”, “Desenrola…” e “Malvadão”, viralizaram rede social . Não à toa, o Google também divulgou as maiores buscas para “Como dançar (coreografia)”. Você também fez dancinhas em 2022?

Músicas (letra)

1 – Acorda Pedrinho

2 – Deserto

3 – Desenrola, Bate, Joga de Ladinho

4 – Vampiro

5 – Envolver

6 – Malvadão 3

7 – Depois do Universo

8 – Hotel Caro

9 – Pandora

10 – Cachorrinhas

O Top 10 de séries está bem equilibrado: apesar de Netflix ainda dominar, há representantes de HBO Max, Disney+ e Amazon Prime Video. E Wandinha, que tem quebrado recordes de audiência na Netflix (perdendo, por ora, apenas para Round 6), provavelmente só não apareceu no ranking devido à sua estreia recente.

Séries

1 – Sandman (Netflix)

2 – Euphoria (HBO Max)

3 – Dahmer: Um Canibal Americano (Netflix; Jeffrey Dahmer foi a 9ª pesquisa global do ano)

4 – The Boys (Amazon Prime Video)

5 – Cavaleiro da Lua (Disney+)

6 – Bom Dia, Verônica (Netflix)

7 – Rebelde (Netflix)

8 – Heartstopper (Netflix)

9 – A Casa do Dragão (HBO Max)

10 – Stranger Things 4 (Netflix)

Virou meme

1 – Bora Bill

2 – Flork

3 – Lula

4 – Mia Khalifa cloroquina

5 – Will Smith

6 – Ruivinha de Marte

7 – The Rock

8 – Freeza, porque você matou o Kuririn?

9 – Jamal

10 – Acorda Pedrinho

