Google divulga os assuntos mais pesquisados em 2022. Confira
O jogo de palavras Wordle foi o campeão de buscas no mundo – no Brasil, foram as eleições. Veja as perguntas, músicas e séries que mais bombaram por aqui.
Na última quinta (8), o Google publicou a sua tradicional retrospectiva, com os assuntos mais pesquisados na plataforma em todo mundo neste ano.
O campeão global foi o Wordle, jogo de palavras que virou febre no começo do ano. Você deve se lembrar (talvez até ainda jogue): há uma palavra nova todo dia, sempre com cinco letras, e o objetivo é acertá-la em até seis tentativas. O Wordle fez tanto sucesso que, pouco tempo após o seu lançamento, foi comprado pelo jornal The New York Times – e inspirou versões em outros idiomas, como o Termo, em português.
Depois do Wordle, a maior pesquisa foi “Índia vs Inglaterra”, um dos jogos da semifinal da Copa do Mundo de Críquete T20 (críquete é o esporte mais popular dentre os 1,4 bilhão de habitantes da Índia). A competição rolou entre outubro e novembro, e quem ganhou foi a Inglaterra. O restante do Top5: “Ucrânia”, “Rainha Elizabeth” e “Índia vs África do Sul” (outro jogo de críquete).
No Brasil, política e futebol dominaram as pesquisas. “Eleições 2022” foi o assunto mais buscado. Na sequência aparecem “Copa do Mundo 2022”, “Brasileirão”, “BBB 22” e “Lula”.
Além de filtrar as buscas por país, a plataforma também mostra listas temáticas de assuntos mais populares: acontecimentos, atletas, memes, receitas… Abaixo, separamos alguns Top 10 nacionais. Você pode conferir o material completo no site do Google Trends.
PERGUNTAS
O que é?
1 – O que é comunismo?
2 – O que é NFT?
3 – O que é demissexual?
4 – O que é seara?
5 – O que é Otan?
6 – O que é maçonaria?
7 – O que é intervenção militar?
8 – O que é herpes?
9 – O que é onlyfans?
10 – O que é afasia?
Por quê?
1 – Por que a Rússia quer invadir a Ucrânia?
2 – Por que o Brasil não faz parte da Otan?
3 – Por que o jogo do Corinthians foi adiado?
4 – Por que Tiago [Leifert] saiu do BBB?
5 – Por que Bolsonaro foi preso?
6 – Por que Lula foi preso?
7 – Por que o leite está caro?
8 – Por que Fátima Bernardes saiu do Encontro?
9 – Por que Simone e Simaria se separaram?
10 – Por que o dólar está caindo?
Outra pergunta interessante foi “Quanto custa?”. Nessa categoria, houve de tudo: ingresso do Rock in Rio, teste de Covid de farmácia até o preço para fretar um Boeing. Mas nada bateu “quanto custa completar o álbum da Copa 2022?”. Por sorte, a Super já respondeu essa (leia aqui).
PESSOAS
Personalidades
1 – Lula
2 – Klara Castanho
3 – Rodrigo Mussi
4 – Roberto Jefferson
5 – Jair Bolsonaro
6 – Jade Picon
7 – Simone Tebet
8 – Alexandre de Moraes
9 – Padre Kelmon
10 – Chris Rock
Esportistas
1 – Richarlison
2 – Charles “do Bronx”
3 – Yuri Alberto
4 – Novak Djokovic
5 – Fausto Vera
6 – Bia Haddad
7 – Karim Benzema
8 – Popó
9 – Rafael Nadal
10 – Serena Williams
CULTURA POP
No Top 10 de música, é possível observar a influência do Tik Tok nas canções mais pesquisadas: várias delas, como a campeã “Acorda Pedrinho”, “Desenrola…” e “Malvadão”, viralizaram rede social . Não à toa, o Google também divulgou as maiores buscas para “Como dançar (coreografia)”. Você também fez dancinhas em 2022?
Músicas (letra)
1 – Acorda Pedrinho
2 – Deserto
3 – Desenrola, Bate, Joga de Ladinho
4 – Vampiro
5 – Envolver
6 – Malvadão 3
7 – Depois do Universo
8 – Hotel Caro
9 – Pandora
10 – Cachorrinhas
O Top 10 de séries está bem equilibrado: apesar de Netflix ainda dominar, há representantes de HBO Max, Disney+ e Amazon Prime Video. E Wandinha, que tem quebrado recordes de audiência na Netflix (perdendo, por ora, apenas para Round 6), provavelmente só não apareceu no ranking devido à sua estreia recente.
Séries
1 – Sandman (Netflix)
2 – Euphoria (HBO Max)
3 – Dahmer: Um Canibal Americano (Netflix; Jeffrey Dahmer foi a 9ª pesquisa global do ano)
4 – The Boys (Amazon Prime Video)
5 – Cavaleiro da Lua (Disney+)
6 – Bom Dia, Verônica (Netflix)
7 – Rebelde (Netflix)
8 – Heartstopper (Netflix)
9 – A Casa do Dragão (HBO Max)
10 – Stranger Things 4 (Netflix)
Virou meme
1 – Bora Bill
2 – Flork
3 – Lula
4 – Mia Khalifa cloroquina
5 – Will Smith
6 – Ruivinha de Marte
7 – The Rock
8 – Freeza, porque você matou o Kuririn?
9 – Jamal
10 – Acorda Pedrinho