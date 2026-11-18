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Introdução O vinho brasileiro vive um momento de efervescência, com crescimento recorde de vinícolas e produção em regiões inesperadas. Conheça a história e os desafios de um setor que movimenta bilhões em um mercado cada vez mais competitivo, tanto interno quanto global.

Principais Tópicos





Crescimento de vinícolas e produção em 18 estados brasileiros mais o DF. Brasil é o único país a cultivar uvas de três formas distintas. Consumo de vinho no Brasil cresce, contrariando a tendência mundial de queda. Espumantes brasileiros ganham cada vez mais prestígio, enquanto vinhos finos enfrentam importados. Indicações Geográficas (IGs) e enoturismo impulsionam o valor dos rótulos nacionais.

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Texto Rafael Battaglia | Design Gabe Rivas | Ilustração Cajila Barbosa

Estou em um salão, sentado com outras 800 pessoas. Na porta da frente e na dos fundos, surgem dezenas de garçons, cada um com uma garrafa do mesmo vinho. Eles precisam servir as mesas de forma sincronizada, para que todo mundo experimente a bebida ao mesmo tempo.

O balé das garrafas se repete 16 vezes, com um vinho diferente a cada rodada. Naquela tarde, além da minha taça, tive como companhia um copo d’água, biscoitinhos salgados e um balde – em degustações do tipo, é comum sentir o vinho na boca e depois cuspi-lo, para evitar ficar bêbado.

A maratona etílica aconteceu em outubro, em Bento Gonçalves (RS). Foi a 34ª edição da Avaliação Nacional de Vinhos. Todos os anos, produtores enviam amostras para a Associação Brasileira de Enologia (ABE). Uma centena de enólogos, então, prova as bebidas às cegas e seleciona as que melhor representam a safra nacional em várias categorias, como tinto seco, rosé e aqueles que servirão de base para espumantes.

Os vinhos da Avaliação foram escolhidos a partir de 558 amostras. No evento, a prova também é às cegas. A revelação só acontece no final, quando todos saúdam os produtores. Neste ano, foram 14 vinhos do Rio Grande do Sul, um de Santa Catarina… e um do Distrito Federal.

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Se alguém lhe pedir para imaginar um lugar com uma vinícola, talvez o Cerrado não seja a primeira coisa que venha à sua cabeça. Mas o fato resume bem o momento do vinho brasileiro: nunca se produziu tanto, e em tantas regiões diferentes.

Em 2025, o Brasil registrou 965 vinícolas em 18 estados mais o DF. É um número 41,5% maior do que em 2020 (1). “E, extraoficialmente, deve haver entre 1.000 e 1.200 vinícolas”, diz Lucia Porto, jornalista e cofundadora do site Brasil de Vinhos. A variedade de rótulos e de tipos de bebida também aumentou: 16,2 mil produtos diferentes, alta de 88,1% nos últimos cinco anos. Haja adega.

A disseminação do vinho em um país com tantos climas só é possível graças a uma peculiaridade: o Brasil é o único lugar do mundo a plantar uva de três maneiras [veja mapa abaixo]. Mas não é só por isso que somos um ponto fora da curva. Enquanto a tendência mundial é de diminuição dos vinhedos e do consumo de vinho, aqui acontece o oposto.

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Em 2025, a área de vinhedos no Brasil cresceu 9,6% em comparação com 2024 (no mundo, houve diminuição de 0,8%). Em relação ao consumo, bebemos 440 milhões de litros, 19,9% a mais que a média dos últimos cinco anos (2).

Não é exatamente muita coisa (a França bebe o triplo, com quase três vezes menos habitantes). Dá uns 2 litros por brasileiro. Em um ano, o consumo per capita de cachaça é de 11,5 L; de cerveja, 70 L. Mas não dá para ignorar a alta. Junto com o Japão, o Brasil é um raro caso de demanda crescente – 2025 foi o ano com o menor consumo global de vinho do século.

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Em 2025, o setor de vinhos movimentou R$ 21,1 bilhões no Brasil. O mercado interno está aquecido, e as vinícolas brasileiras querem explorá-lo. Mas não é uma tarefa simples. Do campo às gôndolas do supermercado, ainda existe uma série de desafios para os rótulos nacionais.

4 maneiras de abrir vinho sem saca-rolhas

A terra

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A uva é o fruto de plantas do gênero Vitis. Há cerca de 80 espécies; entre elas, a Vitis vinifera, nativa da Europa e da Ásia.

Há milhares de variedades de vinifera, mas só algumas dezenas são plantadas em escala comercial, como Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Pinot Noir.

Grande parte das uvas viníferas não é boa para comer direto do pé. Elas são pequenas, têm sementes e cascas grossas e adstringentes, com aquela sensação de amarrar a boca. E, embora sejam doces, também são bem ácidas.

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Mas elas são ótimas para fazer vinho. O açúcar é o combustível das leveduras durante a fermentação alcoólica. Já a acidez e os taninos (os compostos responsáveis pela adstringência), se bem trabalhados durante a produção, dão ao vinho frescor, estrutura e longevidade.

Além disso, as viníferas têm centenas de compostos aromáticos, que a fermentação e o envelhecimento ajudam a revelar. É por isso que, ao cheirar uma taça, dá para sentir “notas florais” ou “toques de frutas vermelhas”.

Essas uvas são muito sensíveis ao ambiente. O lado positivo é que uma mesma variedade produzirá vinhos diferentes de acordo com o terroir – o conjunto de fatores do clima, do solo e do manejo de uma região. A delicadeza, porém, tem um preço: é uma espécie mais facilmente afetada por pragas e variações climáticas (uma estação chuvosa mais intensa, por exemplo). São uvas difíceis de criar.

As primeiras viníferas chegaram ao Brasil em 1532. O objetivo dos portugueses era produzir vinho para a celebração de missas e para consumo próprio. De início, tentou-se plantar no litoral paulista, sem sucesso. Quando os agricultores subiram a serra, as videiras vingaram por algumas décadas, mas foram abandonadas quando as atenções se voltaram para o ouro de Minas Gerais.

A Vitis vinifera chegou ao atual Rio Grande do Sul no século 17, com os jesuítas espanhóis. Mas a produção de uva e de vinho durou pouco: foi engolida em meio aos conflitos entre missionários, indígenas e bandeirantes.

Em 1839, o diplomata gaúcho José Marques Lisboa conheceu, nos EUA, a uva Isabel, um híbrido de vinifera com uma espécie norte-americana, a Vitis labrusca. Trata-se de uma variedade resistente, altamente produtiva e que dá para consumir in natura, como suco, geleia e vinho. Pau para toda obra.

Lisboa enviou mudas de Isabel para a cidade gaúcha de Rio Grande. Naquela época, vale dizer, a variedade já era plantada em São Paulo. Mas foi no Sul que a produção deslanchou, graças ao trabalho dos imigrantes.

Franceses e alemães chegaram primeiro e se instalaram no litoral e em regiões de planície. Os italianos chegaram depois, em 1875, e foram para a Serra Gaúcha, a mais de 100 km de Porto Alegre. Era uma área desocupada, ruim para criar gado em larga escala.

O terreno inclinado, porém, foi bom para plantar uva Isabel (o declive facilita o escoamento de água no solo e, em alguns casos, favorece a circulação do ar e a exposição ao Sol). Com a tradição vinícola trazida na bagagem, a produção de vinho engrenou em pouco tempo.

As colônias na Serra cresceram e viraram cidades, como Bento Gonçalves e Garibaldi. E o excedente da produção caseira de vinhos logo passou a ser comercializado pelas primeiras vinícolas. Nessa região é que surgiram algumas das vinícolas mais antigas em atividade, como Salton, Peterlongo e Aurora.

O vinho

O Rio Grande do Sul é o maior produtor de uva do Brasil, e 70% do que o estado planta são uvas americanas ou híbridas, sobretudo a Isabel.

Essas uvas podem virar suco ou vinho de mesa, cuja produção é mais rápida e barata. São vinhos de menor complexidade aromática e que representam mais da metade do volume consumido no Brasil (no geral, as versões suaves, mais docinhas).

Os vinhos de mesa foram (e são) a base da vinicultura nacional. Mas, nas últimas décadas, outra categoria despontou: a dos vinhos finos, feitos apenas de Vitis vinifera. A produção é mais cara (o que reflete no preço final) e gera bebidas mais complexas. São elas que costumam aparecer em guias e competições.

A produção de vinhos finos começou a ganhar tração por aqui nos anos 1970, década importante para a história global da bebida. Foi quando os rótulos do “Novo Mundo” ganharam notoriedade em concursos, mostrando-se à altura da produção milenar europeia.

O fenômeno explodiu após o célebre resultado da Grande Prova de Vinhos de Paris, em 1976, quando vinhos da Califórnia desbancaram rótulos franceses em uma degustação às cegas. Depois, espalhou-se por Austrália, África do Sul, Chile e Argentina.

No Brasil, empresas estrangeiras de bebidas se instalaram no Rio Grande do Sul, como a Chandon e a Almadén (hoje parte do grupo brasileiro Miolo). Elas foram atraídas, entre outras coisas, pelo crescimento econômico dos primeiros anos do regime militar, mas também porque era muito caro importar para o Brasil. Além disso, em solo gaúcho, não seria preciso criar uma indústria do zero.

As multinacionais trouxeram enólogos, novas tecnologias e milhares de mudas de uvas europeias (as empresas bonificavam os agricultores que passassem a cultivá-las). Nessa época, surgiu também a Embrapa Uva e Vinho, braço da estatal brasileira que ajudou a aprimorar técnicas de cultivo da uva e da produção do fermentado.

Nos anos 1990, com a abertura do mercado nacional, os rótulos importados avançaram, com taxas alfandegárias camaradas. A competição levou parte das empresas estrangeiras a sair do Brasil. Mas a passagem delas deixou marcas.

A primeira foi a da expansão da área de vinhedos, com a reintrodução de Vitis vinifera na região da Campanha Gaúcha (na fronteira com o Uruguai) e o desenvolvimento de vinhos finos no Vale do São Francisco, no Nordeste. A segunda foi a especialização da mão de obra. Com o tempo, grandes vinícolas brasileiras, antes focadas em vinhos de mesa, criaram as suas linhas de finos. E viticultores que vendiam os seus cachos de viníferas para as multinacionais abriram as suas próprias vinícolas.

Na virada do século, os vinhos brasileiros passaram a dar as caras em guias e premiações internacionais. A ponta de lança desse movimento foram os espumantes. Produzidos na Serra Gaúcha desde os anos 1910 e aperfeiçoados com a entrada das multinacionais a partir da década de 1970, eles ganharam prestígio internacional.

As condições da Serra favorecem o cultivo de uvas que rendem bons espumantes. E a qualidade, aliada a um preço competitivo, resulta num bom custo-benefício: mais de 85% dos espumantes consumidos no Brasil vêm de rótulos próprios.

A história é outra com os vinhos finos tranquilos (ou seja, que não borbulham): mais de 80% do que é bebido no País vem de fora. A disputa com os importados é antiga, e não dá sinais de trégua.

A taça

Segundo a consultoria Ideal BI, vinhos importados (de todo tipo) representam um terço do volume consumido no Brasil. Já em termos de faturamento, correspondem a 56% do mercado.

No ano passado, o Brasil importou US$ 560,7 milhões em vinho. A maior fatia (38%) veio do Chile. Mas esse cenário pode mudar.

Em 2026, o Mercosul e a União Europeia firmaram um acordo de livre comércio. No mundo do vinho, a redução progressiva de impostos pode tornar os rótulos europeus até 20% mais baratos em até oito anos.

Boa notícia para quem quer experimentar vinhos portugueses, franceses, espanhóis. Mas um sinal de alerta para produtores chilenos, argentinos e, claro, brasileiros, pois a concorrência vai aumentar. O que fazer?

As exportações podem ser um caminho. Em 2025, o Brasil bateu US$ 13,8 milhões, 25% a mais que em 2024. Mas ainda é um nicho difícil, que poucas vinícolas conseguem explorar.

Como em todo negócio, é importante diversificar o rol de produtos. Durante os dias em que estive na Serra Gaúcha, experimentei bebidas que estão na moda (como o vinho laranja, feito com uvas brancas que passam um tempo maior em contato com as cascas) e algumas apostas, como o vinho desalcoolizado.

Também experimentei variedades menos comuns por aqui, que podem chamar a atenção dos consumidores ocasionais, como Alvarinho (de origem portuguesa) e Marselan (francesa). Há um trabalho contínuo de pesquisa atrás de castas que rendam bons frutos no Brasil.

Um caminho para valorizar os rótulos nacionais são as indicações geográficas (IGs), registros concedidos pelo governo a regiões que ficaram conhecidas por um produto ou que cujo produto tem características ligadas ao território (no caso dos vinhos, bebidas comprovadamente influenciadas pelo terroir). A primeira IG do Brasil foi a da região do Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, em 2002. Hoje, há centenas de IGs pelo País (de café, de queijo, de cachaça…). Para vinhos, existem 13.

Conseguir uma IG costuma levar anos e envolve diversos estudos com produtores locais e parceiros, como a Embrapa. O selo não é necessariamente um atestado de qualidade, mas padroniza a produção e pode fortalecer a imagem do vinho.

“Produto com indicação geográfica tem rastreabilidade, tem quem se responsabilize por ele. […] É o melhor cartão de apresentação”, diz o pesquisador Jorge Tonietto, da Embrapa, que ajudou a disseminar esse conceito (que vem da Europa) no final do século 20.

A IG pode ajudar a popularizar as regiões produtoras, e isso é peça-chave para impulsionar o enoturismo. Hoje, essa atividade é um componente importante para a economia das vinícolas – nas de menor porte, representa de 70% a 80% do faturamento.

Muitas delas investem em restaurantes, passeios e acomodações para atrair mais visitantes. Com isso, conseguem vender garrafas direto para o consumidor final, sem gastar com logística nem com intermediários do varejo.

Para quem gosta, é a chance de passear por tanques de inox e barris de carvalho, conhecer a história de famílias que estão há gerações no ramo e ouvir enólogos entusiasmados com suas criações.

Em 1911, Lima Barreto publicou Triste Fim de Policarpo Quaresma, clássico sobre um nacionalista fanático. Em certo ponto da história, Quaresma diz: “Agora tu vais ver que magnífico vinho do Rio Grande temos. Qual Borgonha, qual Bordeaux, temos no sul muito melhores”. Se ele já curtia a bebida brasileira naquela época, imagine hoje.

O jornalista viajou a convite da Agência Conceitocom. Agradecimentos Natália Freitas, jornalista; Giuliano Pereira, pesquisador da Embrapa Uva e Vinho. Fontes livros Vale dos Vinhedos – na raiz do vinho fino brasileiro, Vinhos do Brasil – passado e futuro, Vinho e mercado – fazendo negócios no Brasil; (1) “Anuário do vinho 2026”, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa); (2) “State of the world wine sector in 2025”, da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV).

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