A Chapada do Araripe está repleta de fósseis do período Cretáceo, que frequentemente acabam nas mãos de traficantes gringos. A notícia boa é que os paleontólogos brasileiros – com uma mãozinha de tuiteiros, ministérios e do dinossauro Ubirajara – estão conseguindo trazer essas relíquias de volta.