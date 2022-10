Tecnologia O relógio de 10 mil anos Por Bruno Garattoni e Maurício Brum | Atualizado em 20 out 2022, Publicado em 20 out 2022

Em uma montanha no Texas, com US$ 42 milhões fornecidos pelo dono da Amazon, engenheiros estão construindo uma máquina de 150 metros de altura para desafiar os limites do tempo: ela deverá sobreviver, funcionando sozinha, pelos próximos dez milênios.