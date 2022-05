Sociedade Um raio x da Fórmula 1 Por Rafael Battaglia | Atualizado em 20 Maio 2022, Publicado em 20 Maio 2022

A logística das corridas. O boom na Netflix. E um carro com as maiores mudanças aerodinâmicas em 40 anos. Entenda como funcionam as engrenagens da categoria, que passa por uma revolução.