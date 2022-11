Sociedade Aborto: um caso de saúde pública Por Maria Clara Rossini | Atualizado em 18 nov 2022, Publicado em 18 nov 2022

Acontece um aborto por minuto no Brasil, e 20% das mulheres fazem pelo menos um ao longo da vida. Em 78 países, as gestantes são livres para decidir se interrompem a gravidez. Mesmo assim, seguimos com uma legislação retrógrada. Entenda por que ela alimenta um problema de saúde pública.