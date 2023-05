Sociedade Infográfico: a balança comercial brasileira Por Rafael Battaglia | Atualizado em 19 Maio 2023, Publicado em 19 Maio 2023

Em 2022, as exportações do Brasil somaram US$ 335 bilhões. As importações, US$ 202,7 bi. Ou seja, vendemos bem mais do que compramos: superávit de US$ 62,3 bi – 1,5% a mais em relação a 2021 e um recorde da série histórica, que começou em 1989. Veja quem são os nossos principais parceiros comerciais.