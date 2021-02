Sociedade De volta para o DeLorean Por Bruno Garattoni | Atualizado em 17 jul 2020, Publicado em 10 jul 2020

John DeLorean queria inventar o carro mais icônico do mundo. Conseguiu. Mas virou alvo do governo inglês, caiu numa armadilha do FBI, destruiu a própria vida – e se envolveu no estranho desaparecimento do maior gênio da Fórmula 1. Agora, sua criação pode estar prestes a renascer.