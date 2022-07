Saúde Os mistérios do relógio biológico Por Bruno Garattoni | Atualizado em 15 jul 2022, Publicado em 15 jul 2022

À noite, a digestão muda – e a comida pode engordar mais. A pele se renova e o sistema imunológico trabalha melhor enquanto dormimos; o coração desacelera. Quase todas as funções do corpo têm seus horários. Eles são coordenados por uma bolinha de 20 mil neurônios bem no meio do cérebro – e pelo Sol. Entenda as novas descobertas da ciência sobre esse mecanismo.