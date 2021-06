Sociedade Uma viagem pelo Canal de Suez Por Rafael Battaglia | Atualizado em 18 jun 2021, Publicado em 18 jun 2021

O encalhe do navio Ever Given, em março, reforçou a importância do elo entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo, por onde transita 12% do comércio marítimo mundial. Conheça sua turbulenta história – e navegue por suas águas.