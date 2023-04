Tecnologia A ciência dos diamantes Por Leonardo Pujol e Bruno Garattoni | Atualizado em 19 abr 2023, Publicado em 19 abr 2023

Eles são menos raros do que se imagina. Só custam caro porque sua extração é controlada por poucas companhias. Mas também dá para produzi-los artificialmente, a um preço muito menor. Isso gerou uma corrida entre as mineradoras e as empresas de diamantes sintéticos - que tentam aperfeiçoar, ou desmascarar, as pedras de laboratório.