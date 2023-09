Tecnologia A nova fase do carro autônomo Por Bruno Garattoni, Daniel Sanes e Leonardo Pujol | Atualizado em 15 set 2023, Publicado em 15 set 2023

O primeiro modelo do chamado Nível 3, em que o motorista nem precisa olhar para a rua, já está no mercado internacional. No Vale do Silício, acabaram de liberar dois serviços de robotáxi. Entenda o salto dos carros autônomos – e o que ainda falta para eles chegarem até você.